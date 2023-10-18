Apar topar İsrail'e gitti: ABD Başkanı Biden, hastane katliamına ilişkin İsrail'e toz kondurmadı

Mısır, Ürdün ve Filistin devlet başkanlarıyla da görüşmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ın buluşmaları, İsrail'in dün Gazze'de düzenlediği hastane saldırısının ardından iptal oldu.

4’lü zirvenin iptal edilmesinin ardından Biden, İsrail’e iniş yaptı. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından karşılandı. Karşılamada ikilinin kucaklaşması dikkat çekti.

ABD Başkanı Biden, burada İsrail'in hastaneye saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak bir çok insan emin değil" ifadelerini kullandı.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

4'LÜ ZİRVE İPTAL

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Biden, dün akşam İsrail'den bahsetmeden Gazze'deki katliamda hayatını kaybeden kişileri anmıştı.