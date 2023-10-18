Berlin'de sinagoga saldırı | Scholz: Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları kabul etmeyeceğiz

Scholz, ülkesinin başkenti Berlin'de bir sinagoga düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak "Almanya'nın Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları asla kabul etmeyeceğini" söyledi.

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Berlin'de sinagoga saldırı | Scholz: Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları kabul etmeyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin başkenti Berlin'de bir sinagoga düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak "dehşete düştüğünü" ve Almanya'nın "Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları asla kabul etmeyeceğini" söyledi.

AP'nin geçtiği habere göre; polis, saldırganların Çarşamba günü erken saatlerde Almanya'nın başkentinin merkezindeki sinagoga iki molotof kokteyli attığını, Orta Doğu'daki şiddet olaylarının ardından ülkede antisemitik olayların arttığını söyledi.

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