Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor?

ASAL Araştırma, Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İsrail-Filistin gerginlik
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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 1

7 Ekim'de Filistin'in İsrail'e saldırması ile başlayan çatışmalar, 8. gününde de devam ediyor.

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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 2

Çatışmaların ilk gününden bu yana dünya kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda. Benzer bir durum Türkiye'de de gözlemleniyor.

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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 3

ASAL Araştırma söz konusu duruma ilişkin yaptığı anket çalışmasının sonucunu açıkladı.

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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 4

8-12 Ekim tarihleri arasında 1940 kişi ile yapılan anketin sonuçları şöyle:

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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 5

İsrail haksız bir savaşa imza atıyor: Yüzde 87.5

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Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor? - Resim: 6

İsrail’in haklı gerekçeleri var: Yüzde 12.5

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