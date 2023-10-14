Asal Araştırma'dan Filistin anketi: Yurttaşlar kimi haklı buluyor?
ASAL Araştırma, Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
7 Ekim'de Filistin'in İsrail'e saldırması ile başlayan çatışmalar, 8. gününde de devam ediyor.
Çatışmaların ilk gününden bu yana dünya kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda. Benzer bir durum Türkiye'de de gözlemleniyor.
ASAL Araştırma söz konusu duruma ilişkin yaptığı anket çalışmasının sonucunu açıkladı.
8-12 Ekim tarihleri arasında 1940 kişi ile yapılan anketin sonuçları şöyle:
İsrail haksız bir savaşa imza atıyor: Yüzde 87.5
İsrail’in haklı gerekçeleri var: Yüzde 12.5