Batı basını, İsrail'in hastane saldırısını böyle gördü: 'Hamas idaresindeki hastane' vurgusu

İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıda içerisinde çok sayıda bebek, çocuk ve kadın olan 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırısı dünyayı ayağa kaldırırken, birçok kesim saldırıyı soykırım olarak ifade etti.