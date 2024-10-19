İsrail, Beyrut'un Güneyini Vurdu

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Güvenlik kaynakları, İsrail'in en az 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktarırken hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 4 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Baaloul kasabasında bir binayı vurduğunu, Sahmar Belediye Başkanı Haydar Şahla da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ekiplerin enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA-İHA