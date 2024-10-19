Trump: Sinvar'ın Ölümü Gazze'de Barışı Kolaylaştırır

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Michigan'da ilk kez, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar hakkında konuştu.

"Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı" sorusuna Trump, "Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor." ifadesini kullanan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da Netanyahu ile İsrail ordusunu "geri tutmaya çalışmakla" eleştirdi.

Biden'ın bunun tam aksini yapması gerektiğini savunan Trump, yakında Netanyahu'yu arayıp görüşmek istediğini de söyledi.

Kaynak: AA