İsrail-ABD Hattında Kritik Temas

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında kritik bir temas gerçekleşecek. 16 Şubat’ta gerçekleşecek görüşmede Gazze’ye dair değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

İsrail-ABD Hattında Kritik Temas

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği ifade edildi.

Netanyah ve Rubio arasında gerçekleşecek kritik görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi’nde yapılacağı belirtildi.

İsrail-ABD Hattında Kritik Temas - Resim : 1

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede Gazze’ye yönelik dikkat çekici mesajlar verilirken, yapılan açıklamalar dünya kamuoyunda tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu açıklamalara yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

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Kaynak: DHA

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