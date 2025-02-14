İsrail'den Batı Şeria'da Gazlı Müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde işgal ve yerleşim karşıtı yürüyüş yapıldı. İsrail ordusu yürüyüş yapan Filistinli göstericilere gaz bombası kullanarak müdahale etti. Gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Beyta beldesindeki müdahalede Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Filistinli onlarca genç ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA