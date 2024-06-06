İspanya'ya göçmen akını! 4 tekneyle 516 göçmen geldi: 1 ölü, 10 kayıp

İspanya'nın Kanarya Adaları'na son 24 saatte 4 tekneyle 516 düzensiz göçmen ulaştı. Tehlikeli yolculuk sırasında 1 kişi hayatını kaybetti ve en az 10 kişi kayboldu.

İspanya'ya göçmen akını! 4 tekneyle 516 göçmen geldi: 1 ölü, 10 kayıp

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve sahil güvenlik yetkililerinden basına yapılan açıklamalarda, Kanarya Adaları'nın El Hierro, La Gamero, Tenerife ve Büyük Kanarya adaları açıklarına dün akşamdan bu yana 4 tekneyle toplam 516 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle 516 düzensiz göçmenin karaya çıkarıldığı, bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Düzensiz göçmenler, güvenlik yetkililerine verdikleri ilk ifadelerde, yolculuk sırasında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bu kişilerin denize atıldıkları ve kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Göçmenlerin neden öldüğü hakkında bilgi verilmedi.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, doğum yapan bir kadının bebeğiyle birlikte ambulansla hastaneye görütüldüğü ve her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Senegal, Fas, Gambiya, Mali, Pakistan, Gana, Gine'den gelen düzensiz göçmenlerin 9 gün önce Moritanya kıyılarından yola çıktıklarını söyledikleri bildirildi.

Kaynak: AA

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