Rusya'da tramvay kazası: Onlarca yaralı var

Rusya'da meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Rusya'da tramvay kazası: Onlarca yaralı var

Rusya’nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı.

Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’da yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

4'ü ağır 19 yaralı hastaneye sevk edildi
Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7’si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4’ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

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