İskandinav Liderlerin Sade Akşam Yemeği! Yedikleri Yemek Viral Oldu

İskandinav liderlerin bir araya geldiği akşam yemeği, dünya gündemine yerleşti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'u ağırladığı yemek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yemek sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşan Frederiksen'ın sofrasında geleneksel Danimarka yemeği olan "smörrebröd" olduğu görüldü. Fotoğraflar sonrası sosyal medyada gündem olan bu yemek; genellikle soğuk et, balık ile peynir, karaciğer musu gibi sürülebilir malzemelerle hazırlanan bir sandviç olarak biliniyor.

'DANİMARKA YALNIZ DEĞİL'

Danimarka Başbakanı Frederiksen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Başbakanlıkta yaptığımız toplantı sonrası Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten gelen İskandinav meslektaşlarımı evimde yemeğe davet ettim. Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada olduk. İçinde bulduğumuz yeni ve öngörülemez gerçeklikle birlikte, kurduğumuz ittifaklar ve dostluklar da daha önemli hale geldi.

Görüşmemizde bölgesel savunma ve güvenlik işbirliğimizi ele aldık. Durumun ciddiyetinin farkındayız. Güvenliğin Danimarka'da, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'nın tamamında yüksek önceliğe sahip olmaya devam edeceğini biliyoruz. Güvensizlik hissedenleri de anlıyorum. Ama Danimarka'nın yalnız olmadığını unutmamalıyız. Değerlerimizi paylaştığımız birçok müttefikimiz var."

Kaynak: Haber Merkezi