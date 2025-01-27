Almanya Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'a Saldırı

Almanya'da Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg-Stuttgart arasındaki hızlı trende saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Aşırı sağcılar tarafından hakarete uğradığını belirten Akbulut, "Heidelberg'de bir etkinlikten sonra, trenle Stuttgart'a gittim. Tren erkek futbol hayranlarıyla doluydu. Sırt çantamı ve valizimi kalabalık vagona itmek zorunda kaldım. Sürekli olarak cinsel tacize ve ırkçı hakarete uğradım" dedi.

'BİR ADAM KAFAMA BİRA ŞİŞESİ FIRLATTI'

Boş bir koltuk bulunca rahatladığını fakat arkasına sürekli bağıran, şarkı söyleyen ve AfD sloganları atan bir grup erkeğin oturduğunu söyleyen Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"Çığlıklar yükseldikçe, grubun fotoğrafını çekmeye ve kaydetmeye başladım. Sonra gözlüklü bir adam kafama bira şişesi fırlattı. Tren Stuttgart istasyonuna girdiğinde hemen inmek istedim. Şoktaydım, bağırdım ve polisi aradım. Hastanede tedavi oldum. Neyse ki yaralanmalar ciddi değil. Göçün her şeyin kötülüğü olarak resmedildiği hararetli bir sosyal atmosfer, göç geçmişi olan insanlara yapılan bu tür saldırıları mümkün kılıyor.

Başta Birlik olmak üzere demokratik partilerin tüm kadın politikacıları, zamanımızın mücadelesine ılımlı ve gerçek cevaplar aramaları isteniyor. Siyasi hak taleplerini üstlenmek yerine, ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı açık bir üstünlük gerekli. Ülkemizdeki durum yangın tehlikesidir ve tutumlu bir politika gerektirir. VfB Stuttgart'ın da gelecekte sırasındaki bu kadar aşırı sağ taraftarlarla nasıl başa çıkmak istediğini açıkça belirtmesi isteniyor."

Kaynak: Haber Merkezi