IŞİD'in 'Beatles' hücresinin üyesi hakim karşısına çıktı

IŞİD'in Suriye'deki rehineleri öldüren 'Beatles' hücresinin üyesi olmakla suçlanan İngiltere vatandaşı Aine Davis, hakim karşısına çıktı.

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IŞİD'in 'Beatles' hücresinin üyesi hakim karşısına çıktı

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin üyesi olmakla suçlanan Aine Davis, hakim karşısına çıktı. Londra’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Davis, terör suçlamasıyla yargılanıyor. Davis, rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayınlayan hücrenin üyesi olduğu iddiasını reddediyor.

2015 yılında Türkiye’de tutuklanan Davis, 2017 yılında IŞİD üyesi olmak suçundan mahkum olmuştu. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türkiye'den sınır dışı edilen Davis, Luton Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

Grubun, Suriye'deki Batılı rehineleri gözaltına aldığı ve aralarında ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ve insani yardım görevlisi Kayla Mueller’ın yer aldığı bazı isimleri öldürdüğü iddia ediliyor. 

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