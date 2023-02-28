Rusya, St. Petersburg hava sahasını kapattı: "Tanımlanamayan cisim görüldü"

Rusya, şehir üzerinde uçan "tanımlanamayan bir cisim" tespit edilmesi sonrası St. Petersburg hava sahasını kapattı.

Rusya, St. Petersburg hava sahasını kapattı: "Tanımlanamayan cisim görüldü"

The Independent’ta yer alan habere göre, Rus yetkililer Pulkovo Havalimanı üzerinden St. Petersburg hava sahasını kapattı.

Rus ordusuna ait uçaklar, şehir üzerinde tespit edilen ‘tanımlanamayan cisim’ için arama çalışmalarına başladı.

Reuters’ın haberine göre; iki çevrimiçi Rus haber kuruluşundan doğrulanmamış medya raporları, savaş jetlerinin soruşturmaya gönderildiğini ancak jetlerin hiçbir şey bulamadığını söylediler.

Kesintiye neyin neden olduğu veya iddia edilen bilinmeyen nesnenin nasıl araştırıldığı hakkında resmi bir yorum yapılmadı.

Uçuşlar yeniden uçmaya başladıktan sonra Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Vladimir Putin’in durum hakkında tam olarak bilgilendirildiğini söyledi.

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