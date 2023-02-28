ABD, Meksika'dan El Chapo'nun oğlunun iadesini istedi

ABD, Meksika’dan uyuşturucu baronu babası Joaquin “El Chapo” Guzman’ın izinden gitmekle suçlanan Ovidio Guzman’ın  iadesini talep etti.

ABD, Meksika'dan El Chapo'nun oğlunun iadesini istedi

Reuters’ın aktardığı habere göre, dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden Sinaloa kartelinin lideri El Chapo’nun 2017’de ABD’ye iade edilmesinin ardından babasının izinden gittiği belirtilen oğlu Ovidio Guzman da geçen yılın ocak ayında Meksika’da yakalanmıştı.

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği, Meksika Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı’na El Chapo’nun oğlu Guzman’ın ülkeye iadesi için resmi belgeleri sundu.

ABD, 32 yaşındaki Guzman’ın yakalanması sürecinde konuyla ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolar vadetmişti. 

Ovidio Guzman’ın Culiacan şehrinde yakalanması sonrası çete üyeleri ve güvenlik görevlileri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

El Chapo, 25 yıl boyunca ABD’ye tonlarca uyuşturucu sokma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Washington, El Chapo’nun oğlunun da ülkeye uyuşturucu soktuğunu belirtiyor.

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