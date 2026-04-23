Başkent Tahran'da Patlama Sesleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşının 40. gününde varılan ateşkes, bitimine saatler kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "İran teklif yapana kadar süresiz olarak ateşkesi uzatıyorum" açıklamasıyla yeniden ve süresiz olarak devreye girdi.

Bununla birlikte gerilim Hürmüz Boğazı'nda düğümlenirken, İran'ın başkenti Tahran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basınında yer alan son dakika haberlerine göre, ülkenin başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girerek düşman hedeflerine ateş açtığı bildirildi.

Tahran'ın bazı bölgelerinde ise patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL 'BİZ YAPMADIK' DEDİ

İsrail basını ise İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, İsrail'den İran'a bir saldırı düzenlenmediğini iddia etti.

'SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İHA'LAR TETİKLEDİ'

İran basını, başkent Tahran dahil olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hava savunma sistemlerinin, ülkenin farklı noktalarında küçük insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından devreye girdiğini bildirdi.

Kaynak: İHA