Berlin'de 'Kırmızı' Protesto: İran Şahı’nın Sürgündeki Oğlu Rıza Pehlevi'ye Boyalı Saldırı

İran’ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Berlin’de düzenlediği basın toplantısı çıkışında saldırıya uğradı. ABD ve İsrail’in İran saldırılarına verdiği destekle eleştirilen Pehlevi’nin üzerine kırmızı sıvı fırlatıldı.

İran’ın sürgündeki veliahtı Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin'de protesto edildi. Federal Basın Evi’nde (Bundespressekonferenz) düzenlenen toplantının ardından binadan ayrılan Pehlevi, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SIRTINDAN VE ENSESİNDEN VURULDU

Basın toplantısını tamamladıktan sonra korumaları eşliğinde aracına doğru ilerleyen Pehlevi’ye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı sıvı fırlatıldı. Sıvı, Pehlevi’nin sırt ve ense bölgesine isabet ederken, saldırgan korumalar ve polis tarafından anında yere yatırılarak gözaltına alındı. Pehlevi, olayın şokuyla hızla aracına binerek bölgeden uzaklaştırıldı.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ İSİM

1979 İran Devrimi'nden bu yana ABD’de yaşayan 64 yaşındaki Rıza Pehlevi, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Pehlevi’nin, İran’a yönelik İsrail ve ABD askeri müdahalelerini açıkça desteklemesi, hem İranlı muhalifler hem de uluslararası kamuoyu tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Berlin’deki bu saldırı, söz konusu gerilimin sokaktaki yansıması olarak yorumlandı.

RIZA PEHLEVİ KİMDIİR?

Rıza Pehlevi, 31 Ekim 1960’ta Tahran’da doğdu ve İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Şahbanu Farah Pehlevi’nin en büyük oğlu. İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri için pilotluk eğitimine başladı ve 1978’de 17 yaşında eğitim için ABD’ye gitti. Ancak 1979 İran Devrimi nedeniyle ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti ve o tarihten bu yana ABD’de yaşıyor.

Türkiye’den Güney Afrika’ya 2 Milyon Doz Şap Aşısı Türkiye’den Güney Afrika’ya 2 Milyon Doz Şap Aşısı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İran Sularında Tansiyon Zirvede: Tek Bir Gemi Bile Geçemiyor İran Sularında Tansiyon Zirvede: Tek Bir Gemi Bile Geçemiyor
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri