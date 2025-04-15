İran'ı Kum Fırtınası Vurdu! Resmi Daireler ve Okullar Tatil

İran'ın güneybatısındaki bazı eyaletlerde kum fırtınası ve hava kirliliği meydana geldi. Havadaki toz taşınımının fazlalığı sonrası meydana gelen hava kirliliği sebebiyle Loristan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Merkezi ve nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr eyaletlerinde resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil oldu.

Söz konusu eyaletlerde eğitimin çevrim içi sürdürüleceği, acil hizmet birimlerinin ise çalışmalarına devam edeceği açıklandı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Irak'ın Basra şehrine ve Basra Körfezine komşu olan Huzistan eyaletinin Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kum fırtınası nedeniyle uçuşlarda aksama olduğu, Ahvaz şehrinde 3 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 uçuşun ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği duyurulurken, yolculardan uçuş bilgileri için Ahvaz Uluslararası Havalimanı'nın web sitesini takip etmeleri talep edildi.

İran'ın bir bölümünde kum fırtınası ve hava kirliliği etkili olurken, Tahran dahil 22 eyalette ise gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Kaynak: AA