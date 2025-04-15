Avustralya'da Uçak Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeybatısındaki uçak pistinde bir kaza meydana geldi. Uçak kazasında pilot hayatını kaybetti fakat kimliği resmi olarak tespit edilemedi. NSW Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden pilotun uçaktaki tek kişi olduğu belirlendi.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kaynak: DHA