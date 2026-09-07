İran'dan ABD'ye Petrol Tehdidi: 'Varlıklarımıza Saldırırsanız Vurulursunuz!'

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Washington ve Tahran hatlarında esen savaş rüzgarları, küresel enerji tedarik zincirini açık hedef haline getirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran tankerlerini "imha edip batıracakları" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

'ARTIK KULLANILAMAYAN ÜSLERİNİZE SORUN'

Bölgedeki petrol ve doğal gaz üretim zincirinin geniş bir alana yayıldığını ve erişilebilir durumda bulunduğunu belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sulardaki ve tesislerdeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketleri de aynı ölçüde savunmasız durumda. Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız. Bunu daha önce kanıtladık. Artık kullanılabilir durumda olmayan üslere sorun."

'TANKERLERİNİZİ BATIRIRIZ'

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 5 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD gemilerine ateş açması halinde İran petrol tankerlerini "imha edip batıracaklarını" ifade etmişti. Hegseth ayrıca İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun savunmasız olduğunu, ABD uçakları, gemileri ve denizaltılarının bu filoya saldırabilecek kapasitede bulunduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA