Netanyahu'dan Açık Tehdit: 'İran Yönetiminin Sonu Yakın'

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran yönetiminin sonunun yakın olduğunu ve Tahran'ın İsrail'e saldırmaktan çekindiğini iddia etti. Netanyahu, olası bir İran saldırısına karşı Hayal bile edemeyecekleri bir darbe alırlar" diyerek gözdağı verdi.

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Netanyahu'dan Açık Tehdit: 'İran Yönetiminin Sonu Yakın'
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İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İran’ın İsrail’e saldırmaktan kaçındığını ileri sürdü. Netanyahu, "İran bize saldırmıyor. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve bunun nedenini biliyor" dedi.

Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırması halinde ise "hayal bile edemeyeceği bir darbe alacağını" savunarak, "Elbette hata yapabilir ve yine de bize saldırma hatasına düşebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran'daki yönetimin sonu yakın" şeklinde iddiada bulundu.

Kaynak: AA

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