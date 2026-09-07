Endonezya'da Peş Peşe Volkanik Patlamalar! 270 Binden Fazla Yolcunun Seyahati Aksadı

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Endonezya’da günlerdir kül ve lav püskürten Anak Krakatau Yanardağı’ndaki hareketlilik hava ulaşımını aksattı. Yanardağdan yayılan volkanik kül nedeniyle Jakarta’ya hizmet veren iki havalimanının da aralarında bulunduğu 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, 2 bin 300 uçuşun gecikmesi, iptal edilmesi veya başka noktalara yönlendirilmesi nedeniyle 270 binden fazla yolcunun etkilendiğini açıkladı. Jakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nın da yerel saatle 18.00’e kadar kapalı kalacağı bildirildi.

YENİ PATLAMA UYARISI

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau’da önümüzdeki dönemde yeni patlamaların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. PVMBG verilerine göre yanardağdaki son patlama pazar günü saat 20.23’te gerçekleşti. Patlamaların oluşturduğu kül bulutlarının Cava Adası yönünde 20 bin feet, Sumatra Adası tarafında ve Cava’daki Banten eyaletinin bazı bölgelerinde ise 50 bin feet yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

KRAKATAU’NUN YERİNDE YENİ VOLKAN YÜKSELDİ

Krakatau olarak bilinen eski yanardağ, 1883’te meydana gelen büyük patlamalar sonucunda büyük ölçüde yok olmuştu. Patlamanın ardından denizde oluşan tsunamiler nedeniyle 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir asır önce eski Krakatau’nun bulunduğu bölgede yeni bir volkan oluşmaya başladı. Bu yeni volkana, “Krakatau’nun çocuğu” anlamına gelen Anak Krakatau adı verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA