Miami'de Havacılık Felaketi: Katliam Gibi Kazada 5 Can Kaybı!

ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı’nda katliam gibi bir havacılık kazası yaşandı. Boeing 767 tipi dev kargo uçağı, iniş sırasında pistten çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

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Miami'de Havacılık Felaketi: Katliam Gibi Kazada 5 Can Kaybı!
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Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun hava üslerinden biri olan Miami Uluslararası Havalimanı (MIA), pazar günü yerel saatle 13.58'de bir felakete sahne oldu.

Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz, bir şirkete ait ‘Boeing 767’ tipi kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktıktan sonra kaza yaptığını açıkladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Cordero-Stutz, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 5 kişinin de hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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