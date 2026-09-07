Nepal Sel Felaketinde Son Durum: Ölü Sayısı 1355’e Yükseldi, 5 Bin Kişi Aranıyor

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Güney Asya ülkesi Nepal’in Çin (Tibet) sınır hattında yer alan Rasuwa ve Nuwakot ilçelerinde 26 Ağustos’ta başlayan ani sel ve çamur akıntıları, ülke tarihinin en ölümcül afetlerinden birine dönüştü. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, sosyal medya hesabından sele ilişkin son durum açıklandı.

5 BİN KAYIP İÇİN DEVLET SEFERBER

Açıklamada ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e çıktığı, kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan 6 bin 672 kişinin tedavi gördüğü ifade edilen açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 402 güvenlik çalışanının görevlendirildiği belirtildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Nepal hükümetinin bir günlük yas ilan etmesinin ardından bugün bayraklar yarıya indirildi. Yerel halk, hayatını kaybedenler ve kayıp kişiler için anma törenleri düzenledi.

DEPREM DEĞİL HİMALAYALAR'DAKİ BUZUL ÇÖKMESİ

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA