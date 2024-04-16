İran'dan ABD ve Avrupa ülkelerine 'İsrail'e destekten vazgeçin' tavsiyesi: Kendinizi ateşe atmayın

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulundu.

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İran'dan ABD ve Avrupa ülkelerine 'İsrail'e destekten vazgeçin' tavsiyesi: Kendinizi ateşe atmayın

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteklerini kesmeleri çağrısında bulundu. Şikarçi, bu ülkelerin veya İsrail'in herhangi bir saldırısına güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

'Kendinizi Ateşe Atmayın'

İran resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi'nin açıklamasında, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap ederek, "İran savaş yanlısı değildir, ancak herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü bir şekilde keseriz" ifadelerine yer verildi.

Şikarçi, açıklamasının devamında, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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