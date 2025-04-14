İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

İran'dan ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerin Umman yerine başka bir yere taşınabileceğini söyledi.

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İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile ABD arasında 12 Nisan'da Umman'da yapılan dolaylı görüşmelere değinen Bekayi, görüşmelerin nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması konusunda olduğunu belirtti.

ABD ile 19 Nisan'da yapılacak müzakerelerin Umman yerine Avrupa'ya taşınabileceğini ancak Maskat'ın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini söyleyen Bekayi, müzakerelerin dolaylı görüşmeler şeklinde devam edeceğini dile getirdi.

Müzakere yeri hususunda henüz karar alınmadığını aktaran Bekayi, "Umman'ın resmi görüşlerini aldıktan sonra ABD ile bir sonraki tur müzakerelerin yeri konusunda kararımızı vereceğiz. Müzakerelerin yeri önemli değil, önemli olan müzakerelerin çerçevesi ve şeklidir. Doğrudan müzakereleri etkili ve faydalı görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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