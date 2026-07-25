İran'dan 15 Günlük Bilanço: '11 ABD Uçağı ve 17 İHA'yı Vurduk'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, son 15 günde bölgedeki ABD üslerini hedef aldıklarını öne sürerek 11 savaş ve destek uçağı ile 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
İran'dan 15 Günlük Bilanço: '11 ABD Uçağı ve 17 İHA'yı Vurduk'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, son 15 günlük süreçte bölgedeki ABD üslerinde bulunan çok sayıda hava aracının hedef alındığını duyurdu.

Muhibbi, saldırılarda ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 F-15 savaş uçağı, 1 C-17 askeri nakliye uçağı, 1 P-8 deniz karakol ve keşif uçağı ile 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini iddia etti. Muhibbi'nin açıklamalarına ilişkin ABD tarafından ise henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD
Son Güncelleme:
Venezuela Enkaz Altında! Ölü Sayısı 5 Bini Geçti Venezuela Enkaz Altında! Ölü Sayısı 5 Bini Geçti
Rusya'dan İhracat Freni: Benzin Yasağı Yıl Sonuna Uzatıldı Rusya'dan İhracat Freni: Benzin Yasağı Yıl Sonuna Uzatıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası... Handan Sonel'i Cezaevine Gönderen 7 Korkunç Çelişki Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
YENİ Parti'de Büyük Kurultay Ne Zaman Yapılacak? Parti Sözcüsü Tarih Verdi YENİ Parti'de Büyük Kurultay Ne Zaman Yapılacak?
AFAD 35 İl İçin Alarm Verdi: Sağanak ve Fırtına Geliyor AFAD 35 İl İçin Alarm Verdi: Sağanak ve Fırtına Geliyor