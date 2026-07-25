İran'dan 15 Günlük Bilanço: '11 ABD Uçağı ve 17 İHA'yı Vurduk'

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, son 15 günlük süreçte bölgedeki ABD üslerinde bulunan çok sayıda hava aracının hedef alındığını duyurdu.

Muhibbi, saldırılarda ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 F-15 savaş uçağı, 1 C-17 askeri nakliye uçağı, 1 P-8 deniz karakol ve keşif uçağı ile 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini iddia etti. Muhibbi'nin açıklamalarına ilişkin ABD tarafından ise henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA