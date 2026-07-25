Rusya'dan İhracat Freni: Benzin Yasağı Yıl Sonuna Uzatıldı

Rusya, iç piyasada akaryakıt arzını güvence altına almak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. Dizel yakıttaki ihracat kısıtlamasınınsa piyasanın normale dönmesiyle kaldırılması planlanıyor.

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Rusya'dan İhracat Freni: Benzin Yasağı Yıl Sonuna Uzatıldı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin benzin ihracatına yönelik yasağın süresini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldığını açıkladı. Novak, dizel yakıt ihracatına getirilen kısıtlamanınsa iç piyasanın istikrara kavuşmasının ardından kaldırılacağını belirterek, bu adımın rafinerilerin üretim kapasitesini koruması açısından önemli olduğunu söyledi.

PİYASAYI EN KISA SÜREDE NORMALE ÇEVİRME SÖZÜ

İç piyasanın ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu vurgulayan Novak, dizel ihracatının rafinerilerin tam kapasite çalışabilmesi için gerekli olduğunu ifade etti. Rus yetkili, son dönemde yaşanan akaryakıt sıkıntısının lojistik kaynaklı ve geçici olduğunu belirterek, hükümetin piyasayı en kısa sürede normale döndürmek için gerekli adımları attığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar sonrası birçok tesis bakım sürecine alınmış, Moskova ve St. Petersburg dahil çeşitli bölgelerde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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