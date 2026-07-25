Venezuela Enkaz Altında! Ölü Sayısı 5 Bini Geçti

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, can kaybının 5 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını açıkladı. BM'ye göre yaklaşık 650 bin kişi felaketten doğrudan etkilendi.

Son Güncelleme:
Venezuela Enkaz Altında! Ölü Sayısı 5 Bini Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından bilanço giderek ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıkladı.

KORKUTAN ARTÇI SAYISI

Ulusal basında çıkan haberlere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1500 artçı sarsıntı kaydedildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise felaketten 230 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 650 bin kişi doğrudan etkilendi.

19,6 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını bildirdi.

Sahada şu an 30 bini gönüllü olmak üzere 60 binden fazla personel arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

Venezuela Enkaz Altında! Ölü Sayısı 5 Bini Geçti - Resim : 1

NE YAŞANMIŞTI?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a YükseldiVenezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a YükseldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Venezuela
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Dünya Bu Zirveye Kilitlendi: Netanyahu, Washington’da Trump ile Buluşuyor Dünya Bu Zirveye Kilitlendi, Trump ile Buluşuyor
Tahran’dan Washington’a Açık Tehdit: 'Düşman Teslim Olana Kadar Saldıracağız' Tahran’dan Washington’a Açık Tehdit: 'Düşman Teslim Olana Kadar Saldıracağız'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası... Handan Sonel'i Cezaevine Gönderen 7 Korkunç Çelişki Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası
Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki: 'Çok Şükür Arınma Büyük Ölçüde Gerçekleşti' Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı