İran’da ordu ile terör örgütü PJAK arasında çatışma

İran’ın Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu ile terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK arasında çıkan çatışmada 1 İran askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran’da ordu ile terör örgütü PJAK arasında çatışma

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında bulunan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentindeki Derreh Tefi ve Kani Sanan köylerinde terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK ile çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Rüzgar Tebire" adlı askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

TERÖR OPERASYONLARI BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu geçtiğimiz günlerde Kürdistan eyaletinde PJAK terör örgütüne karşı hava ve kara operasyonları başlatmıştı. Askeri harekata ilişkin yapılan açıklamada, “rejim karşıtı gruplar” olarak adlandırılan terör örgütlerine ait karargahların tamamen imha edileceği ve bölgenin terör unsurlarından arındırılacağı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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