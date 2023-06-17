Aşırı sıcaklar can aldı: Meksika'da 8 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklar can aldı: Meksika'da 8 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor.

Sağlık Bakanlığı, yoğun sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla onlarca kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 8'inin öldüğünü bildirdi.

Ülkenin özellikle Sonora, Veracruz, Quintana Roo ve Oaxaca eyaletlerinde etkili olan sıcak havanın birkaç gün daha süreceği bildirildi.

Meteoroloji, güneşin dik açılarla vurduğu öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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