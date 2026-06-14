İran'da Kritik Temas, Katar Heyeti Arabulucuk İçin Tahran'da
Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.
Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
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