İran'da Kritik Temas, Katar Heyeti Arabulucuk İçin Tahran'da

Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.

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İran'da Kritik Temas, Katar Heyeti Arabulucuk İçin Tahran'da
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.

Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

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