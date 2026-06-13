NBA Yıldızı James Harden Gözaltına Alındı

NBA yıldızı James Harden, Houston’da polis tarafından durdurulduğu sırada aracında tabanca bulunması üzerine gözaltına alındı. Harden, 100 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

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NBA Yıldızı James Harden Gözaltına Alındı
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NBA'in yıldız isimlerinden James Harden, ABD’nin Houston kentinde silah bulundurmakla ilgili bir kabahat suçlamasıyla gözaltına alındı. Guardian'ın haberine göre Harden, bu sabah saat 04.00 sularında Houston şehir merkezinde araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Harden’ın içinde bulunduğu araçta yapılan kontrolde, bardak tutucu kısmında bir tabanca tespit edildi.

Araçta bulunan silahın kendisine ait olduğunu doğrulayan Harden, gözaltına alındı ve Harris County Jail’e götürüldü. Daha sonra 100 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Yıldız oyuncunun 22 Haziran’da mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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