ABD Duyurdu: İran'a 7'nci Gecede Yeni Saldırı Dalgası
ABD, İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Ateşkesin bozulmasının ardından 7'nci gecesine giren saldırılarda İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 7'nci gecesinde yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütüldüğü belirtilerek, saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini sürekli olarak zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.
İran basını, ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA
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