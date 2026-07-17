ABD Duyurdu: İran'a 7'nci Gecede Yeni Saldırı Dalgası

ABD, İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Ateşkesin bozulmasının ardından 7'nci gecesine giren saldırılarda İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
ABD Duyurdu: İran'a 7'nci Gecede Yeni Saldırı Dalgası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 7'nci gecesinde yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütüldüğü belirtilerek, saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini sürekli olarak zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

İran basını, ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Meksika'da Korkutan Deprem! Tsunami Alarmı Verildi Meksika'da Korkutan Deprem
Çin'de Heyelan Faciası... En Az 8 Ölü, 34 Kayıp Çin'de Heyelan Faciası... En Az 8 Ölü, 34 Kayıp
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar
CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da! 'Mutlak Butlan' Dosyası 56 Gün Sonra Yargıtay’da