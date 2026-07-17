İran, Kuveyt’i Vurdu! Stratejik Tesiste Büyük Yangın

Kuveyt, İran tarafından düzenlenen saldırıda ülkedeki stratejik bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını duyurdu. Saldırı sonucu tesiste çıkan yangında altyapı ağır hasar görürken, hükümet halka acil durum tasarrufu çağrısında bulundu.

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İran, Kuveyt’i Vurdu! Stratejik Tesiste Büyük Yangın
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Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik kriz, kritik altyapı tesislerini de içine alan sıcak bir çatışma boyutuna ulaştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle elektrik üretimi ve su arıtma tesisinde yangın çıktığı, altyapıda hasar oluştuğu ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinin zarar gördüğü belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA, EKİPLER SAHADA

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, teknik ekiplerin de hasar gören ünitelerin onarılması ve yeniden devreye alınması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Elektrik şebekesinin istikrarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, halktan olağanüstü süreç boyunca elektrik tüketiminde tasarrufa gitmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin kamuoyunun resmi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kuveyt’te Kırmızı Alarm: İran İHA’ları Stratejik Tesisleri VurduKuveyt’te Kırmızı Alarm: İran İHA’ları Stratejik Tesisleri VurduDünya

Kaynak: AA

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