Meksika'da Korkutan Deprem! Tsunami Alarmı Verildi
Meksika'nın Chiapas eyaleti açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin Pasifik Okyanusu kıyılarında tsunami alarmı verildi.
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Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti büyük bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre 7,3 büyüklüğündeki deprem, Chiapas eyaletine bağlı Puerto Madero kenti açıklarında kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından Chiapas kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.
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