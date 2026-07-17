Orta Doğu'daki Savaşın Faturası Vatandaşa Çıktı: Hem Motorine Hem Benzine Zam Geldi

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ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından yükselen uluslararası petrol fiyatları pompaya yansıdı.

AKARYAKITTA DEV ZAM

Uluslararası petrol ve ürün fiyatlarındaki yükseliş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını artırdı. Bloomberg HT’nin haberine göre, benzinin litre fiyatına 17 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı ise 3 lira 18 kuruş yükseldi.

MUTABAKAT SONRASI DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

ABD ile İran arasındaki mutabakatların ardından benzinin litre fiyatı 62 lira, motorinin litre fiyatı da 64 lira seviyelerine kadar gerilemişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,65 lira

Motorin: 73,08 lira

LPG: 31,19 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 65,49 lira

Motorin: 72,92 lira

LPG: 30,59 lira

Ankara

Benzin: 66,60 lira

Motorin: 74,19 lira

LPG: 31,19 lira

İzmir

Benzin: 66,90 lira

Motorin: 74,47 lira

LPG: 30,99 lira

Kaynak: Bloomberg HT