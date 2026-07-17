Orta Doğu'daki Savaşın Faturası Vatandaşa Çıktı: Hem Motorine Hem Benzine Zam Geldi
Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki karşılıklı hava saldırılarının yeniden başlaması enerji piyasasında yukarı yönlü hareketlenmeye yol açtı. Türkiye'de de bu gelişmelerle birlikte üst üste akaryakıt zamları yaşanıyor. Son olarak bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş; motorine ise 3 lira 18 kuruş zam geldi.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından yükselen uluslararası petrol fiyatları pompaya yansıdı.
AKARYAKITTA DEV ZAM
Uluslararası petrol ve ürün fiyatlarındaki yükseliş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını artırdı. Bloomberg HT’nin haberine göre, benzinin litre fiyatına 17 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı ise 3 lira 18 kuruş yükseldi.
MUTABAKAT SONRASI DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI
ABD ile İran arasındaki mutabakatların ardından benzinin litre fiyatı 62 lira, motorinin litre fiyatı da 64 lira seviyelerine kadar gerilemişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları şöyle;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,65 lira
Motorin: 73,08 lira
LPG: 31,19 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 65,49 lira
Motorin: 72,92 lira
LPG: 30,59 lira
Ankara
Benzin: 66,60 lira
Motorin: 74,19 lira
LPG: 31,19 lira
İzmir
Benzin: 66,90 lira
Motorin: 74,47 lira
LPG: 30,99 lira
Kaynak: Bloomberg HT