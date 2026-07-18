Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı

Silivri'de aracıyla sahipsiz köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücü A.K. tutuklandı.

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Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla sahipsiz hayvanların üzerine sürdüğü ve bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Silivri Hayvan katliamı
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