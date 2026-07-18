Ev Hapsi Kararı Çıkmıştı: Eski Akçakoca Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı
'İrtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında verilen ev hapsi kararı, savcılığın itirazı üzerine kaldırıldı. Albayrak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Düzce'nin eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti.
Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Fikret Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: AA
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