Ev Hapsi Kararı Çıkmıştı: Eski Akçakoca Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı

'İrtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında verilen ev hapsi kararı, savcılığın itirazı üzerine kaldırıldı. Albayrak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Ev Hapsi Kararı Çıkmıştı: Eski Akçakoca Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Düzce'nin eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti.

Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Fikret Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Düzce
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ardahan Valisi Değişti Ardahan Valisi Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği
Ev Hapsi Kararı Çıkmıştı: Eski Akçakoca Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı Eski Akçakoca Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı
Ardahan Valisi Değişti Ardahan Valisi Değişti
Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı Silivri'de Köpeği Aracıyla Ezerek Öldüren Sürücü Tutuklandı
Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı