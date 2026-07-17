Çin'de Heyelan Faciası... En Az 8 Ölü, 34 Kayıp

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'de Heyelan Faciası... En Az 8 Ölü, 34 Kayıp
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CGTN'nin haberine göre, yetkililer Çongçing'de heyelan olduğunu belirtti. Toprak altında kalanlar olduğunu ifade eden yetkililer, bunlardan 10'unun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Heyelanın şiddetli yağışlardan kaynaklandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu bildirilen 34 kişi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Heyelanın olduğu yerin çevresindeki binalarda hasar oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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