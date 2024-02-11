İran Dışişleri Bakanı, Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı, Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin arından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, toplantıda yaptığı konuşmada, “iki ülkenin, çeşitli ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydetme yönünde iradesi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı İran'a davet ettiğini belirtti.

Etiketler
Beşar Esad
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Erdoğan, BAE ve Mısır'a gidiyor Erdoğan, BAE ve Mısır'a gidiyor
Görevi sona eren Washington Büyükelçisi'nden meraklandıran mesaj: 'Nerede kalmıştık' Görevi sona eren Washington Büyükelçisi'nden meraklandıran mesaj: 'Nerede kalmıştık'
Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya
ÇOK OKUNANLAR
Zam bekleniyor: SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi
Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı
Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu
'İstanbul'da seçimin sonucunu belirleyecek ilçe': 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak' 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak'
Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber