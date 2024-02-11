Görevi sona eren Washington Büyükelçisi'nden meraklandıran mesaj: 'Nerede kalmıştık'

Eski Washington Büyükelçisi, sosyal medya hesabından F-35'lere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Görevi sona eren Washington Büyükelçisi'nden meraklandıran mesaj: 'Nerede kalmıştık'

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye'nin S-400 durumunu çözmesi halinde F-35 ailesine yeniden katılabileceğini belirtmişti.

ESKİ BÜYÜKELÇİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmenin ardından eski Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mertcan sosyal medya hesabından F-35'lere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mertcan yaptığı paylaşımda, "F-35. Where were we?" ifadelerini kullandı.

Etiketler
ABD Türkiye
Cunta yönetiminden "zorunlu askerlik" hamlesi: Genç erkekler ve kadınlar orduya çağrıldı Cunta yönetiminden "zorunlu askerlik" hamlesi: Genç erkekler ve kadınlar orduya çağrıldı
Erdoğan, BAE ve Mısır'a gidiyor Erdoğan, BAE ve Mısır'a gidiyor
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Zam bekleniyor: SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi
Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı
Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu
'İstanbul'da seçimin sonucunu belirleyecek ilçe': 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak' 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak'
Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber Musrati transferiyle büyük sevinç yaşamışlardı: Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber