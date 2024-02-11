Cunta yönetiminden "zorunlu askerlik" hamlesi: Genç erkekler ve kadınlar orduya çağrıldı

Myanmar’da cunta yönetimi yeni bir karar imza attı. Myanmar devlet televizyonundan yayınlanan açıklamada, ülkede askerlik hizmetinin tüm genç erkek ve kadınlar için zorunlu hale geldiği duyuruldu.

Açıklamada, 18 ile 35 yaş arasındaki tüm erkekler ve 18 ile 27 yaş arasındaki kadınların 2 yıl, 45 yaşından küçük doktorların ise 3 yıl orduya hizmet vermek zorunda olduğu belirtildi. Ayrıca, ülkede devam eden olağanüstü hal nedeniyle hizmet süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği aktarıldı.

Cunta Sözcüsü Zaw Min Tun, “Ulusu koruma ve savunma görevi sadece askerleri değil, tüm vatandaşları kapsar. Bu yüzden herkese askerlik yasasına gururla uymalarını söylemek istiyorum” dedi.

Ordu, Aung San Suu Kyi başkanlığındaki hükümeti Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de devirmişti.

Kaynak: İHA