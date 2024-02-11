Eski Hollanda Başbakanı ve eşi, ötanaziyle el ele hayata veda etti

Hollanda'nın eski başbakanı Dries van Agt ve eşi Eugenie, 'ikili ötanazi' ile yaşamlarına son verdirdi.

Eski Hollanda Başbakanı ve eşi, ötanaziyle el ele hayata veda etti

Eski Hollanda başbakanı ve eşi ötanazi ile yaşamlarına son verdiler.

93 yaşındaki Dries van Agt, eşi Eugenie ile 'ikili' ötanazi yoluyla yaşamlarına son verdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, çiftin geçen pazartesi günü gerçekleşen ölümü, Hollanda'da giderek artan 'ikili ötanazi' eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

Duvar'ın Hollanda medyasından derlediği haberine göre, 1977-1982 yılları arasında başbakanlık yapan ve Hıristiyan Demokrat Partisi'nin ilk lideri olan Van Agt'ın Katolik olduğunu ancak 70 yıllık eşi Eugenie ile birlikte 'her zaman kendi yolunu seçtiğini' yazdı. 'İkili ötanazi' ilk kez 2020 yılında tüm vakaların gözden geçirilmesi sırasında, 26 kişiye partnerleriyle aynı anda ötanazi uygulandığında kaydedildi. Bu sayı 2021'de 32'ye, 2022'de ise 58'e yükseldi.

Van Agt'ın kurduğu Filistin yanlısı bir grup olan Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini 'birlikte ve el ele' başlığıyla duyurdu. Haklar Forumu'nun Direktörü Gerard Jonkman, her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak 'birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını' söyledi.

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