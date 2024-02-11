İsrail'in Filistin saldırılarında 128. gün: Katledilenlerin sayısı 28 bin 176'ya ulaştı

Aksa Tufanı operasyonu sonrası gelişen İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 28 bin 176'ya ulaştı.

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İsrail'in Filistin saldırılarında 128. gün: Katledilenlerin sayısı 28 bin 176'ya ulaştı

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 128 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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