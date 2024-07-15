İran Destekli Husilerden İsrail'e Ağır Darbe

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ordusuna ait bir gemiyi ve Eylat kentinde askeri noktaya füze ve dron saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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İran Destekli Husilerden İsrail'e Ağır Darbe

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırıların, "mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak" gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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