Trump'a Suikast Şüphelisinin Evinden Çıkanlar Kan Dondurdu

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evinde ve arabasından yaptıkları inceleme sonucu bulduklarını açıkladı.

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Trump'a Suikast Şüphelisinin Evinden Çıkanlar Kan Dondurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un evinde ve aracında, bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunması, yetkilileri şoke etti.

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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