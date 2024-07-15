Biden'dan Saldrıya Uğrayan Trump'a Destek: 'Güvenliği İçin Her Türlü Talimatı Verdim'

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerika'da bu tür bir şiddete ya da herhangi bir şiddete yer yoktur.'' açıklamasında bulunan Biden, Trump'ın güvenliği için Gizli Servis'e her türlü talimatı verdiklerini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Biden açıklamasında şunları kaydetti:

'TRUMP VE AİLESİ İÇİN DUA EDİYORUZ'

“Dün gece Donald Trump ile konuştum. Durumu iyi olduğu ve iyileştiği için gerçekten memnunum. Kısa ve iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Jill ve ben O ve ailesi için dua ediyoruz. Ayrıca öldürülen kurbanın ailesine de en derin taziyelerimizi iletiyoruz. O, ailesini koruyan bir babaydı.

Ayrıca yaralananların tamamen iyileşmesi için dua ediyor ve Gizli Servis ajanlarına ve diğer kolluk kuvvetlerine ve ulusumuz için hayatlarını riske atan bireylere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Dün gece de söylediğim gibi, Amerika'da bu tür bir şiddete ya da herhangi bir şiddete yer yoktur. Suikast girişimi, ulus olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır. Biz ulus olarak böyle değiliz, Amerika böyle değil ve bunun olmasına izin veremeyiz. Birlik, ulaşılması zor bir hedeftir ancak şu anda hiçbir şey birlikten daha önemli değildir.

'SALDIRGANIN SAİKLERİ HAKKINDA VARSAYIMLARDA BULUNMAYIN'

Başkan Yardımcısı Harris ve ben az önce Beyaz Saray Durum Odası’nda, FBI Direktörü, İç Güvenlik Bakanı, Başsavcı, Gizli Servis Direktörü, İç Güvenlik Danışmanım ve Ulusal Güvenlik Danışmanımın da aralarında bulunduğu Güvenlik Ekibim tarafından bilgilendirildik. Henüz ilk aşamalarında olan bu soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganın motivasyonuna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz, yalnızca kim olduğunu biliyoruz. Herkese çağrıda bulunuyorum, lütfen saldırganın saikleri ya da bağlantıları hakkında varsayımlarda bulunmayın. Bırakın FBI ve ortak kurumları işlerini yapsın. Bu soruşturmanın eksiksiz ve hızlı bir şekilde yürütülmesi talimatını verdim ve müfettişler bunu yapmak için ihtiyaç duydukları her türlü kaynağa sahip olacaklar.

'GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİN SAĞLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİM'

Bu soruşturma devam ederken yapacaklarımız şunlardır. İlk olarak, sayın Trump eski bir başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak zaten yüksek bir güvenlik seviyesine sahip. Gizli Servis'e, güvenliğinin devamını sağlamak için gerekli her türlü kaynak ve koruyucu tedbiri sağlaması talimatını verdim. İkinci olarak, Gizli Servis Başkanı’na yarın başlaması planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için tüm güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi talimatını verdim. Üçüncü olarak da dünkü mitingde tam olarak ne olduğunu değerlendirmek üzere bağımsız bir ulusal güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdim. Bu bağımsız incelemenin sonuçlarını da Amerikan halkı ile paylaşacağız. Ve son olarak, bu akşam Oval Ofis'te bu konu hakkında daha uzun konuşacağım. Tek bir ulus olarak birleşmeliyiz. Tek bir ulus olarak birleşmeli, kim olduğumuzu göstermeliyiz.”