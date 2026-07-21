İran Bahreyn ve Kuveyt'i Hedef Aldı! Sirenler Çalıyor, Hava Savunma Sistemleri Devrede

İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi.

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İran Bahreyn ve Kuveyt'i Hedef Aldı! Sirenler Çalıyor, Hava Savunma Sistemleri Devrede
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Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu.

GÜVENLİ BÖLGELERE GİDİN ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısı yapıldı.

KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği belirtilerek, halktan yetkili kurumlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

İRAN MİSİLLEME OLARAK ABD ÜSSÜ OLAN ÜLKELERİ HEDEF ALIYOR

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA

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