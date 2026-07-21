Hindistan'da Hidroelektrik Santralinde Facia: 9 İşçi Öldü, Mahsur Kalanlar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Sikkim eyaleti, büyük bir iş kazası faciasıyla sarsıldı. Devlet enerji şirketi NHPC tarafından Teesta Nehri üzerindeki Samardung köyünde yürütülen dev hidroelektrik santrali projesinde, dün akşam saatlerinde tünel inşaatı esnasında şiddetli bir patlama yaşandı.

Sikkim Bölge Yetkilisi Subash Ghimirey, patlamanın ilk değerlendirmelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ancak kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi.

'CANSIZ BEDENLER BÜYÜK ÖLÇÜDE YANDI'

Eyalet Afet Yönetimi yetkilisi Rajiv Roka ise patlamanın ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, cesetlerin büyük ölçüde yanmış olmasının patlama ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

Roka, tünelde mahsur kalan işçilerin hayatta kalma ihtimalinin giderek azaldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin içeride yoğun gaz nedeniyle nefes almakta zorlandığını, bunun da çalışmaları önemli ölçüde yavaşlattığını kaydetti.

Sikkim eyalet hükümeti ise NHPC'den alınan bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, tünelde en az 25 proje çalışanı ve yetkilisinin bulunduğunu, ulaşılan 9 kişinin de bu gruba dahil olduğunu bildirdi.

ŞİRKET SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Eyalet hükümeti tarafından paylaşılan görüntülerde, turuncu koruyucu kıyafet giyen arama kurtarma ekiplerinin olay yerine oksijen tüpleri, halatlar ve diğer acil müdahale ekipmanlarını sevk ettiği görüldü. Yetkililer, tünelde mahsur kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA